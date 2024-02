Meloni: da Kishida un vocabolario di Hello Kitty per mia figlia

Roma, 5 feb. (askanews) - "Guardi... Io più di arigato non riesco a fare. Oggi ho incontrato i ceo di alcune delle principali grandi aziende giapponesi e sono rimasta molto colpita dal fatto che alcuni di loro parlassero italiano. Purtroppo io, pur riconoscendo la forza culturale storica del Giappone nel mondo, non mi sono ancora lanciata nello studio del giapponese, ma il primo ministro Kishida mi ha regalato per mia figlia un vocabolario giapponese-italiano di Hello Kitty, spero che per mia figlia le cose vadano meglio": così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa con i giornalisti a Tokyo, dopo l'incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida.