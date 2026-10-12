Meloni: "Crescita 2026 Pil può arrivare a 1%, non basta ma è segnale"

Milano, 12 ott. (askanews) - "La crescita italiana è ancora troppo debole, è vero. Dall'altra parte è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenario più complessi e incerti di sempre. Le stime per il 2026 dicono che possiamo arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spessi sottovalutati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all'assemblea di Assolombarda.

E sulle previsioni di crescita dice: "Quando ci sottovaluta l'Unione europea ci siamo abituati, quando veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organisimi dispiace, ma tant'è".

In ogni caso una crescita all'1% "non soddisfa ma è un segnale che non va sminuito, è qualcosa su cui possiamo costruire", ha sottolineato Meloni.