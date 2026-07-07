ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Meloni: cosmetica eccellenza Made in Italy, governo a fianco imprese

Ankara, 7 lug. (askanews) - "La cosmetica italiana è un'eccellenza del Made in Italy, una delle nostre filiere più dinamiche e innovative, che sa coniugare al meglio creatività, qualità, affidabilità". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'Assemblea pubblica di Cosmetica Italia.

"In pochi sanno - aggiunge - che alle imprese italiane si affidano anche i grandi marchi internazionali, francesi e americani. Basti pensare che oltre due terzi del make-up per occhi e viso venduto in Europa e più della metà di quello venduto nel mondo è prodotto in Italia. Numeri che spesso non vengono raccontati, che però raccontano la forza di un settore che continua a macinare risultati: 18 miliardi di fatturato nel 2025, 8,6 miliardi di export, l'Italia quinto esportatore al mondo nel beauty".

"Questo governo - sottolinea la premier - ha guardato alla cosmetica con la stessa attenzione dedicata alla moda, all'agroalimentare, al design, a tutti gli ambiti che fanno grande il Made in Italy. E continueremo a fare la nostra parte per aiutare le imprese del settore a conquistare nuovi mercati, ad investire nell'innovazione, ad intercettare i bisogni dei consumatori".

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