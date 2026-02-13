Meloni: con Piano Mattei rivoluzionato modo di agire in Africa

Addis Abeba, 13 feb. (askanews) - "Abbiamo la presunzione di credere che stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e contemporaneamente di agire in Africa. Oggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura del secondo vertice Italia-Africa che si tiene ad Addis Abeba.

"Due anni fa, quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto i rapporti fra Africa, Europa, Occidente, e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani", ha aggiunto la presidente del Consiglio.