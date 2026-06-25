Meloni: con Macron a volte non d'accordo, ma falso relazioni glaciali

Antibes, 25 giu. (askanews) - "Per quello che riguarda le nostre relazioni, io confesso che mi sono un po' divertita di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d'accordo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del vertice intergovernativo ad Antibes. "Credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state glaciali ma sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica", ha aggiunto.