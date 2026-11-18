Roma, 18 nov. (askanews) - "Quando ci siamo insediati su un premio di produttività da 3000 euro lo Stato se ne prendeva 300 perché quel premio era tassato al 10%. Noi abbiamo cambiato le regole del gioco e oggi con l'aliquota all'1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività da 3000 euro lo Stato se ne prende 30, cioè un decimo dei soldi che tratteneva prima. Significa che gli altri 2970 euro restano a chi quel premio se l'è guadagnato, come è giusto che sia". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso sui social.

"Non solo: oggi la tassazione all'1% - aggiunge la premier - può valere per i premi di produttività fino a 5000 euro l'anno per i dipendenti del settore privato con un reddito fino a 80.000 euro, perché chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno.

Ovvero il salario non deve essere minimo, deve essere giusto".