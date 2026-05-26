Meloni: chiediamo cambio passo Ue non per distruggere ma per costruire

Roma, 26 mag. (askanews) - In Europa "quando la storia ha bussato alle nostre porte, ha spazzato via gli orpelli ideologici e ci siamo svegliati nel mondo reale. È stato un risveglio brusco o se vogliamo quello che per anni alcuni avevano avuto il coraggio di preconizzare e di dire pagando per questo il prezzo di essere tacciati come dei nemici dell'Europa si è semplicemente dimostrato vero". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confindustria.

"Noi - ha aggiunto - dobbiamo imparare dagli errori del passato, chi come voi, come me, pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa non lo fa per distruggere, lo fa per costruire. Non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro. Allora non bisogna avere paura di dire le cose come stanno. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo l'applicazione del principio di sussidarietà, che significa: l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non quello che gli Stati fanno meglio da soli".