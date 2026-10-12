Meloni: c'è una via italiana a AI, ma serve una governance globale

Milano, 12 ott. (askanews) - "Una governance dell'intelligenza artificiale è urgente, ma va affrontata a livello globale. L'Italia ha messo il tema al centro della sua presidenza del G7, chiamando a parlarne Papa Francesco, e guardiamo con interesse a tutte le iniziative che vanno in questa direzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all'assemblea di Assolombarda.

"Io sono convinta che l'Italia possa dire la sua, non inseguendo gli altri sul loro terreno, ma portando l'intelligenza artificiale dentro quello che noi sappiamo fare meglio - ha sottolineato - è questa la via italiana all'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale che nasce dalla manifattura, lavora con le persone e non al loro posto".

Infine Meloni ha annunciato l'intenzione del governo di promuovere gli "investimenti in software utilizzati tramite i contratti di cloud: voglio annunciare che col ministro Giorgetti stiamo lavorando per introdurre nella legge di bilancio una misura di carattere fiscale per agevolare gli investimenti in questa tipologia di beni".