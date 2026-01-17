ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Meloni: Board of peace per Gaza? Disponibili a ruolo di primo piano

Tokyo, 17 gen. (askanews) - "Per quello che riguarda il Board of peace stiamo ancora attendendo le decisioni definitive, abbiamo visto che è stato presentato qualche minuto fa il board di livello esecutivo, quindi più operativo, quello politico manca ancora e su questo aspetterei che ci sia l'ufficialità. Quello che posso dire è che abbiamo sempre dato e stiamo dando la nostra disponibilità ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione e nella costruzione del piano di pace per il Medio Oriente, che consideriamo una occasione unica in un contesto che sicuramente è molto complesso e molto fragile".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo durante la sua visita in Asia.

