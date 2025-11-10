ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

Meloni: azzeramento Garante della Privacy non competenza del governo

Roma, 10 nov. (askanews) - "L'Authority per la Privacy è eletta dal Parlamento, come governo non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l'Authority, è una decisione che semmai spetta al Collegio".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti all'Aeroporto di Fiumicino, dopo le inchieste di Report su possibili spese pazze, conflitti di interesse, favori lobbistici e interferenze politiche sulle decisioni che caraterizzerebbero l'Autorità di garanzia del diritto alla Privacy dei cittadini italiani.

"Questo Garante per la Privacy è stato eletto durante il governo giallorosso, quindi Pd e M5s - ha aggiunto Meloni - il presidente è in quota Pd, dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo. Cioè se il M5s e il Pd non si fidano di chi hanno messo alla presidenza dell'Authority non se la possono prendere con me, forse dovevano scegliere meglio".

POLITICA
18
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi