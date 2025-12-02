ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Meloni arriva in Bahrein, in programma la cena con il re Al Khalifa

Roma, 2 dic. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla base aerea di Sakhir, a Manama, nel Regno del Bahrein, per prendere parte al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, in programma il 3 dicembre.

Ad accogliere la premier e la delegazione italiana, il principe Ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa e l'ambasciatore d'Italia a Manama, Andrea Catalano.

Poi Meloni si trasferirà presso lo Sakhir Palace, dove sarà ricevuta dal re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, per una cena privata in suo onore.

