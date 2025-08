Meloni annuncia: "In Cdm norma per allargare Zes a Marche e Umbria"

Ancona, 4 ago. (askanews) - "Noi abbiamo scelto di dare a questo territorio e alla innata vocazione produttiva e alla sua gloriosa tradizione industriale e artigianale, una opportunità in più, il Consiglio dei ministri di oggi approverà la norma che consente di allargare la Zes (Zona economica speciale) anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Ancona per la presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche.

La Zes "in tutte le regioni del Mezzogiorno sta dando risultati estremamente importanti ma noi vogliamo allargarla alle regioni qualificate come in transizione" dalle regole europee. "Ho chiamato stamattina anche la presidente Proietti - ha aggiunto Meloni - che pure era molto contenta" della notizia.