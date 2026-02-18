Meloni annuncia "aumento 2% dell'Irap per aziende produttrici energia"

Roma, 18 feb. (askanews) - "Sono molte le misure previste nel decreto, due le principali: la prima il taglio dei tempi di pagamento degli oneri di sistema che le aziende sono tenute a versare allo Stato, e la seconda è l'aumento dell'Irap del 2% sulle aziende che producono, distribuiscono e forniscono energia e prodotti energetici": lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video.

Nel decreto bollette approvato dal Consiglio dei ministri c'è "un ulteriore pacchetto di norme che incidendo sui costi del gas contribuiranno a ridurre il prezzo finale dell'energia elettrica per famiglie e imprese. Il complesso di queste norme produrrà un taglio concreto sulle bollette di luce e gas di tutte le aziende", ha sottolineato.

La premier ha citato "qualche esempio concreto": "un artigiano o un piccolo ristoratore avrà una riduzione media di oltre 500 euro l'anno sulla bolletta elettrica e di 200 su quella del gas. Per le piccole e medie imprese di maggiori dimensioni il beneficio stimato cresce fino a circa 9 mila euro l'anno per l'elettricità, 10 mila euro l'anno per il gas. Arriviamo poi alle imprese più grandi come sono ad esempio le imprese gasivore che potranno arrivare ad un taglio di oltre 220 mila euro l'anno sul gas".