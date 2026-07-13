ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Meloni allo svelamento dell'auto di Falcone: un'emozione tagliente

Milano, 13 lug. (askanews) - "Sono una persona abbastanza abituata a parlare in pubblico, però anche per una veterana come me oggi non è facile prendere la parola qui dopo che abbiamo assistito allo svelamento di quello che resta della Fiat croma bianca su cui il 23 maggio 1992 viaggiavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza, perché l'emozione è penetrante, è tagliente, ti mette di fronte alla storia, quella con la esse maiuscola che è fatta di carne e di sangue, che è fatta di fatti che cambiano il corso degli eventi, che cambiano la cultura di una nazione, che cambiano il cammino di un popolo, che hanno determinato, è il mio caso, anche la traiettoria della nostra vita e delle nostre scelte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipando a Palermo alla cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

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