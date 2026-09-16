Meloni: alleati Vannacci? Futuro Nazionale vota contro centro destra

Roma, 16 set. (askanews) - "Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini" ma "Futuro Nazionale è composto da tutti parlamentari eletti nel centrodestra per votare provvedimenti del centrodestra" mentre "oggi votano con l'opposizione contro i provvedimenti e contro quel programma e chiaramente quando accade una volta può accadere anche la seconda. Per me è molto più importante vincere per governare che vincere per non governare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri rispondendo a chi le chiede se si sente di escludere l'alleanza con Roberto Vannacci già da ora.