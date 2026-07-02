ULTIME NOTIZIE 02 LUGLIO 2026

Meloni alla Uil: confermeremo detassazione rinnovi contratti nel 2027

Roma, 2 lug. (askanews) - La detassazione al 5% degli aumenti contrattuali sarà confermata anche nella prossima legge di bilancio. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Uil.

Il governo "ha sostenuto i rinnovi nei contratti del settore privato con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali, provvedimento che era anch'esso richiesto dalla Uil, che era richiesto dalle parti sociali, perché rafforza il legame tra produttività e salario e contribuisce a dare ancora centralità alla contrattazione collettiva. È un provvedimento efficace, è un provvedimento al quale vogliamo dare continuità e stabilità e allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio", ha detto Meloni.

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