Meloni al villaggio Difesa a Roma omaggia i militari morti in Bosnia

Roma, 30 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Villaggio della Difesa al Circo Massimo di Roma accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. La premier ha deposto un fascio di rose in omaggio ai quattro militari morti in Bosnia nel tragico incidente che ha coinvolto un elicottero.

"Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l'Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama. Insieme al ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia" ha scritto Meloni su X.

"Abbiamo voluto - ha spiegato - che il Villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un'intera Nazione. So che nessuna parola può colmare un'assenza così grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili".

"A chi vorrà venire al Circo Massimo - è l'invito della premier - chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell'Italia. Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo".