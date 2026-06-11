Meloni ai "vannacciani": altro che vera destra, votate con sinistra

Roma, 11 giu. (askanews) - "Per difendere l'interesse nazionale stiamo facendo quello che c'è scritto nel nostro programma, per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti nelle fila del centrodestra in questo Parlamento". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato, nel corso del dibattito sul Consiglio europeo alla Camera, alle osservazioni di Emanuele Pozzolo, deputato eletto con Fdi e poi passato a "Futuro nazionale" di Roberto Vannacci.

"Ciononostante per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia - ha aggiunto - votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo, io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. E quindi non mi si parli di vera destra perchè la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".