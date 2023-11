Roma, 17 nov. (askanews) - "L'Europa deve chiaramente ripensarsi per essere in grado di affrontare le grandi sfide, che le crisi internazionali, ma anche le opportunità, legate ad esempio alla riunificazione dell'Ue, a me non piace chiamarlo allargamento, ma riunificazione, ci pone di fronte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il premier croato Andrej Plenkovic a Zagabria.

.