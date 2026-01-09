Meloni: a volte non sono d'accordo con Trump, e lo dico a lui

Milano, 9 gen. (askanews) - Roma, 9 gen. (askanews) - "Ci sono molte cose su cui non sono d'accordo con Trump. L'ho detto e lo ribadisco. Ad esempio penso che il tema del diritto internazionale va ampiamente difeso: se saltano le regole siamo tutti più esposti. Quando non sono d'accordo lo dico e lo dico a lui, non ho difficoltà. E se parlaste con i miei partner lo sapreste molto bene anche voi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, rispondendo ad una domanda sui rapporti con il presidente Usa.

Ha poi aggiunto: "Non ho capito cosa si sta chiedendo quando mi si dice che l'Italia deve prendere le distanze dagli Usa... Non sono comitive, è geopolitica. E quando si prendono posizioni bisogna essere conseguenti. Per me la linea dell'Italia è quella detta dal presidente Mattarella: Ue e Alleanza atlantica. E cerco le luci piuttosto che le ombre nei rapporti con i partner europei e atlantici, perchè a noi conviene rafforzare questo ambito. È sbagliata questa strategia? Allora mi si dica cosa si intende fare: dobbiamo uscire dalla Nato, chiudere le basi Usa, rompere i rapporti commerciali, assaltare i McDonald's? Con Trump sono stata d'accordo sul Venezuela, non sulla Groenlandia, e con ogni leader ho cose su cui vado d'accordo e altre no. Si chiama difendere l'interesse nazionale e gli interessi delle Nazioni non sempre si sovrappongono perfettamente. Il resto è buono per il gossip, ma questa è geopolitica non gossip".