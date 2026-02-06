ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Meloni a Vance: "Occidente alla base del futuro da costruire insieme"

Milano, 6 feb. (askanews) - Immagini dell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Usa, J.D. Vance in Prefettura a Milano. Il numero due della Casa Bianca è arrivato giovedì in città in attesa di partecipare stasera, allo stadio di San Siro, alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

"Do il benvenuto al vice-presidente degli Stati Uniti d'America J.D.Vance e al segretario di Stato Marco Rubio che sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un'occasione ovviamente per confrontarci sulle nostre questioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali di rafforzamento della nostra cooperazione e anche su tanti dossier internazionali aperto", ha esordito Meloni.

"Ci siamo incontrati l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del nuovo papato di Papa Leone e oggi ci reincontriamo in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori, che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente che è alla base della nostra cooperazione, del futuro che vogliamo costruire insieme", ha aggiunto Meloni.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi