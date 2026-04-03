Meloni a sorpresa nel Golfo Persico, prima tappa a Gedda

Gedda, 3 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Gedda, in Arabia Saudita, per una missione lampo di due giorni che la porterà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Secondo fonti di Palazzo Chigi, l'obiettivo è rafforzare le relazioni con i Paesi del Golfo, ribadire il sostegno dell'Italia di fronte agli attacchi iraniani e consolidare un partenariato strategico sempre più solido. La missione punta anche a rafforzare la sicurezza energetica nazionale, in una fase in cui il Golfo resta cruciale per petrolio, gas e prezzi internazionali dell'energia.

Si tratta della prima visita nella regione da parte di un leader di Ue, G20 e Nato dall'inizio del conflitto.