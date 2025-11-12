Meloni a Parlamento Ue: Piano Mattei produce risultati concreti

Roma, 12 nov. (askanews) - "Oggi il Piano Mattei non è più un'idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al Parlamento europeo sul Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway.

"Stiamo portando avanti questo lavoro - spiega - perché siamo convinti che investire nel futuro dell'Africa significhi investire nel futuro dell'Europa stessa. Lo stiamo facendo attraverso un metodo che è diventato un punto di riferimento a livello europeo, come dimostra anche la presentazione di poche settimane fa a Bruxelles del Global Gateway Hub, la piattaforma permanente che coordinerà i progetti e gli investimenti europei nel Continente africano. Lo spirito che guida la nostra azione è quello che si ispira a Enrico Mattei: un grande italiano, un visionario, che con il suo 'patriottismo pragmatico' ha servito l'interesse nazionale costruendo ponti e cooperazione con gli altri popoli. Il Vertice tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che si svolgerà in Angola nelle prossime settimane sarà l'occasione per sviluppare ancora di più questa visione, e sincronizzare i programmi strategici tra i due Continenti".