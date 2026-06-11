Meloni a opposizioni: non accettate che sia premier senza "ginocchiere"

Roma, 11 giu. (askanews) - "Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perchè voi non siete stati capaci a proporla". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica rivolgendosi al deputato M5s Francesco Silvestri e al suo intervento.

"Il problema è che dopo il referendum - aveva detto Silvestri - si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda".

L'intervento aveva provocato la reazione del deputato di Fdi Paolo Trancassini. "Si sa cosa si intende quando si dice che una donna, di fronte a un uomo, si è messa le ginocchiere. Mi auguro si apra un'istruttoria su quanto è stato detto", ha dichiarato dall'Aula rivolgendosi al presidente Lorenzo Fontana che ha risposto: "Verificheremo".