Meloni: a Milano violenze inaccettabili, nessuno può minimizzare

Roma, 20 ott. (askanews) - "Abbiamo visto tutti le immagini delle violenze che hanno sconvolto Milano e altre città italiane nel fine settimana: negozi saccheggiati, vetrine distrutte, forze dell'ordine aggredite. Sono scene inaccettabili che nessuno può pensare di minimizzare o di giustificare per questo oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto con nuove misure per prevenire e contrastare queste violenze". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social.