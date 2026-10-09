Meloni a Legacoop: cooperazione pilastro per Italia più giusta e coesa

Milano, 9 ott. (askanews) - "Ringrazio Legacoop a nome del governo per quello che rappresentate per la Nazione. Siete uno dei pilastri del sistema cooperativo italiano e di quel modello, tutto nostro, riconosciuto e protetto dalla Costituzione e, che come ha ricordato anche il presidente Mattarella, unisce libertà di impresa e principio di uguaglianza. Perché la cooperazione dimostra che si può fare impresa mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro e il bene comune". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato a Legacoop per la Biennale dell'economia cooperativa in corso a Milano.

"La cooperazione ha contribuito a costruire l'Italia per come la conosciamo e non smette di creare ogni giorno valore condiviso. La cooperazione - ha riconosciuto Meloni - è uno dei capi saldi della economia sociale insieme al terzo settore e alle imprese sociali. Un modello unico che questo governo ha messo al centro della propria azione fin dal primo giorno. Non ultimo, attraverso il Piano nazionale per l'economia sociale, la piattaforma programmatica che abbiamo varato grazie a un prezioso percorso di coinvolgimento dei corpi intermedi. Un piano che intendiamo rendere quanto prima operativo e che comprende un pacchetto di interventi dalla nascita di una governance nazionale fino al rafforzamento dell'accesso al credito passando per la promozione del social procurement, una strategia di sistema che si aggiunge alle misure che abbiamo già messo in campo, come il via libera alla fiscalità agevolata e la proroga fino al 2036 del regime di esclusione Iva per il terzo settore".

"Scelte concrete - ha concluso Meloni - per rafforzare l'alleanza tra Stato, imprese e lavoratori, con un duplice obiettivo: valorizzare le nostre energie migliori e costruire una nazione più forte, giusta e coesa. Tanto abbiamo fatto ma molto altro rimane da fare. Vi ringrazio per lo spirito di collaborazione, mai venuto meno. Siamo pronti a confrontarci sugli spunti e le riflessioni che emergeranno oggi dal Manifesto che presenterete".