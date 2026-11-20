Roma, 20 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Teatro comunale "Nazzareno De Angelis" dell'Aquila, che riapre al pubblico dopo un lungo e complesso percorso di ricostruzione.

Ad avviare la nuova programmazione va in scena questa sera "La Traviata" di Giuseppe Verdi, nella nuova produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo firmata dal direttore artistico Giorgio Pasotti, un appuntamento inserito nell'anno dell'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e sostenuto dal Comune dell'Aquila.

A piazza del Teatro, dopo essere stata accolta dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e dal prefetto, Vito Cusumano, i gruppi storici aquilani degli Sbandieratori e dei Bandierai dei Quattro Quarti hanno salutato l'arrivo della presidente.

La premier, inoltre, entrando a Teatro, ha salutato una rappresentanza di giovani meritevoli aquilani o che hanno scelto L'Aquila per formarsi, studenti del Conservatorio musicale "A. Casella", dell'Accademia di Belle Arti, dell'Università dell'Aquila, o ancora ospitati nel Collegio di merito Ferrante d'Aragona che nasce dal riuso del patrimonio edilizio post sisma, e sportivi, anche di Special Olympics Abruzzo.