Meloni a Dublino abbraccia Zelensky, lui: "Non mi volevi rivedere?"

Dublino, 13 nov. (askanews) - Una battuta, forse mal riuscita, ma che denota confidenza tra il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "È da tanto tempo che non ti vedo", afferma lei un attimo prima di abbracciarlo. "Non volevi?", replica pronto Zelensky, e Meloni sorride rimproverandolo con un "Nooo".

Lo scambio di battute è visibile nel video postato sui social dallo stesso presidente ucraino dopo il bilaterale che si

è tenuto a margine della riunione della Comunità politica europea (CPE) a Dublino.