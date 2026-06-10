Meloni a Confcommercio: "Sense of Italy" è senso del nostro successo

Roma, 10 giu. (askanews) - "Ogni serranda alzata è una luce", segno di "saper fare", ma anche "presidio di sicurezza e socialità" che "nessuna piattaforma online potrà mai sostituire". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confcommercio.

"Sostenere le imprese del terziario significa difendere noi stessi, custodire quello che ci identifica e caratterizza, che racconta al mondo cosa vuol dire essere italiani. Farò mia l'espressione 'sense of Italy' usata dal presidente Sangalli perché i nostri prodotti raccontano e portano con loro una identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che ha solo quello che è prodotto in

Italia da italiani, che nessuno può replicare, che nessuna piattaforma può importare a basso costo, che non si può delocalizzare: esiste solo da noi, esiste solo con noi. È il senso del nostro successo", ha affermato tra gli applausi dei presenti.