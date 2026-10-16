Meloni a Bruxelles: "Importante intesa con l'Ue sul decreto bollette"

Bruxelles, 16 ott. (askanews) - "Abbiamo chiuso la trattativa sul cosiddetto decreto bollette" con la Commissione europea, "è stata una trattativa lunga ma costruttiva" e questo "ci aiuta a intervenire sull'impatto che il costo del gas ha sulla formazione del prezzo" dell'energia e dunque "per abbassare le bollette. Lo considero molto importante e sono molto contenta di questo risultato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo.

"Ho parlato con Ursula von der Leyen, sono ottimista sulle richieste che abbiamo fatto in materia di maggiore flessibilità, penso ci siano i margini per avere maggiore flessibilità", ha inoltre sottolineato Meloni.