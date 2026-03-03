ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Melania Trump presiede il Consiglio di Sicurezza dell'Onu

New York, 3 mar. (askanews) - La First Lady Melania Trump presiede una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre infuria la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ha aperto la riunione con un colpo di martelletto cerimoniale prima di ringraziare la Gran Bretagna per la sua presidenza di un mese. Poi ha ripreso la parola per rendere omaggio ai soldati americani caduti durante la guerra contro l'Iran senza citarli apertamente: "Le mie più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro eroi, che hanno sacrificato la vita per la libertà. Il loro coraggio e la loro dedizione saranno sempre ricordati. Porgo i miei più sinceri auguri di una pronta e serena guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti. Siete nei miei pensieri e nelle mie preghiere in questi momenti difficili", ha detto la First Lady americana.

ESTERI
