ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Melania presenta il film con Donald Trump: passerella e polemiche

Roma, 30 gen. (askanews) - Melania Trump arriva con il marito Donald sul red carpet del Trump-Kennedy Center di Washington, recentemente ribattezzato con il cognome del presidente degli Stati Uniti, per la prima del suo film "Melania", in cui dice: "Vedrete tutta la mia vita, tante emozioni".

Racconta i venti giorni che precedono l'Inaugurazione Presidenziale del 2025, visti attraverso il sguardo, ma già fa discutere per il maxi-finanziamento di Amazon per produrlo e per il regista Brett Ratner, finito nel mirino del movimento MeToo e accusato da alcune donne di molestie.

"Mio marito? Non è stato coinvolto nel progetto - afferma la First Lady - qui c'è la mia vita, lo vedrete quando viaggiamo, trascorriamo del tempo insieme quando lavoro, ma è più focalizzato sul mio lavoro che sul suo".

La premiere però è diventata anche una passerella per Trump che, intervistato dai giornalisti, ha parlato tra le altre cose dell'Iran:

"Ho avuto recenti contatti con l'Iran.... Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che salpano per l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle. Agli iraniani ho detto due cose: numero uno, niente nucleare, e numero due, smettete di uccidere i manifestanti. Li stanno uccidendo a migliaia".

All'anteprima era presente tra gli altri Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente.

"Penso che lui - ha detto riferendosi al presidente - faccia affidamento sulle opinioni e il sostegno della moglie. È molto preziosa per lui. Melania - ha aggiunto - è una donna molto brillante e una grande persona, le interessa aiutare le persone".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi