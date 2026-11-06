ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Mega striscione Greenpeace contro data center americano in Svizzera

Beringen (Svizzera), 6 nov. (askanews) - Attivisti di Greenpeace srotolano un mega striscione nei pressi del cantiere di un data center dell'azienda statunitense Stack Infrastructure, a Beringen, nel nord-est della Svizzera: "Le Big Tech ci succhiano acqua, elettricità e dati", recita la scritta sotto all'immagine che ritrae Elon Musk e Jeff Bezos che ingoiano cavi.

L'Ong ambientalista denuncia il controllo esercitato dai colossi tecnologici sulle risorse idriche ed elettriche e chiede una regolamentazione a livello internazionale, nonché una moratoria sui grandi data center. Greenpeace ha annunciato altre azioni coordinate in tutta Europa.

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