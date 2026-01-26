Mega gonfiabili di Trump e Putin: protesta di Greenpeace a Bruxelles

Roma, 26 gen. (askanews) - Gli attivisti di Greenpeace hanno esposto due mega gonfiabili con i volti rispettivamente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del collega russo Vladimir Putin nel quartiere europeo di Bruxelles per protestare contro la "dipendenza dai combustibili fossili di altri paesi". "Siamo qui per mettere in guardia l'Unione Europea dal commettere lo stesso errore che abbiamo commesso con la Russia, rendendoci dipendenti da un partner inaffidabile: gli Stati Uniti di Trump", afferma Thomas Gelin, responsabile della campagna di Greenpeace.

