Mega corteo a Rio de Janeiro dei sostenitori di Flavio Bolsonaro

Rio de Janeiro, 21 ott. (askanews) - Mega manifestazione a Rio de Janeiro dei sostenitori di Flavio Bolsonaro, il candidato dell'estrema destra che domenica diputerà il ballottaggio alle elezioni presidenziali contro l'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula Da Silva. Bolsonaro, in vantaggio nel primo turno con il 47% dei voti, contro il 45% di Lula, è considerato grande favorito nel secondo turno.

Martedì Lula ha intensificato la sua offensiva contro Bolsonaro, decidendo di chiedere alla giustizia elettorale di annullare la candidatura del suo rivale a causa di una presunta interferenza da parte di Meta a favore del senatore conservatore. Una mossa che secondo i supporter di Bolsonaro scesi in corteo a Rio è soltanto prova della "disperazione" di Lula.

"Il fatto è che siamo certi di avere il potere, di avere la forza - dice una manifestante - sono molto fiduciosa che vinceremo in questo secondo turno. Quindi loro sono disperati, capisci? Cercheranno in tutti i modi di fermarci, ma noi non ci fermeremo. Vinceremo. Vinceremo. L'unica cosa che ci impedirebbe di vincere quest'anno sarebbe un broglio".