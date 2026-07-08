Meeting, Scholz: visita Papa lascerà una traccia profonda

Roma, 8 lug. (askanews) - La visita di Papa Leone XIV lascerà una traccia profonda. Lo ha detto il presidente del Meeting, Bernhard Scholz a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto.

"Al centro del Meeting 2026 - ha annunciato Scholz - sarà la visita di Papa Leone XIV - siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accettato il nostro invito. C'è una grande attesa, c'è un grande entusiasmo sappiamo che verranno tanti giovani non solo dall'Italia ma anche da tanti altri paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del Meeting e anche in tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del Meeting riprenderemo la sua grande enciclica 'Magnifica Humanitas', un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo e che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti illusori alla tecnocrazia. Inoltre - ha aggiunto - avremo diversi incontri sul futuro del welfare, sul futuro della democrazia, parleremo in un modo approfondito dell'educazione, un tema sempre più urgente sentito molto nelle scuole e nelle famiglie".