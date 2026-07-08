Meeting, Scholz: non ci si affidi solo a tecnologia per costruire futuro

Roma, 8 lug. (askanews) - "Nel progettare il futuro si deve tenere conto dell'aspetto umano e non solo della tecnologia. Lo ha detto il presidente del Meeting, Bernhard Scholz a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto.

"Si cercherà di rendere presente che l'uomo - ha affermato Scholz - ha una sua dignità, ha quindi anche una sua forza di creare il futuro senza affidarsi alla tecnocrazia. Gli strumenti tecnologici sono un aiuto ma non sono loro che possono determinare il nostro futuro; questo lo dobbiamo creare noi con la nostra intelligenza, la nostra capacità relazionale il nostro desiderio di bene e la nostra creatività".