ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Medio Oriente, l'Onu teme una guerra totale

Nazioni Unite, 10 giu. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres avverte sul rischio di un ritorno a una "guerra totale" in Medio Oriente, dopo i nuovi scambi di colpi tra Iran e Stati Uniti. Davanti al Consiglio di sicurezza, Guterres ha detto che nella regione del Golfo il cessate il fuoco assomiglia sempre più a un "fuoco attenuato".

"Signor presidente, mi permetta ora di passare alla regione del Golfo, dove il cessate il fuoco somiglia piuttosto a un fuoco attenuato, come abbiamo visto con l'escalation degli attacchi e della retorica nelle ultime 48 ore. E non dobbiamo sottovalutare il rischio - afferma Guterres - che questo fuoco attenuato diventi un incendio aperto, in altre parole, una guerra totale".

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