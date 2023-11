Medio Oriente, attacchi notturni di Israele su Gaza. Hamas: finora 10mila morti

Roma, 7 nov. (askanews) - Attacchi aerei hanno colpito la città di Gaza nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 novembre., a un mese esatto dall'inizio del nuovo conflitto tra Israele e Hamas, razzi illuminanti dell'esercito israeliano sono caduti sul territorio palestinese, bombardato senza sosta da Israele dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Sanità di Hamas, 10.022 persone, in maggioranza civili, tra cui più di 4.000 bambini, sono state uccise nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre nei bombardamenti israeliani.

Intanto oggi in Israele è prevista una giornata di lutto per ricordare il primo anniversario dell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, con un minuto di silenzio a livello nazionale e bandiera a mezz'asta.

Nel corso della giornata sono in programma cerimonie commemorative anche nelle scuole e nelle università e, nel pomeriggio, manifestazioni nelle piazze e in altre zone del centro per accendere candele in memoria dei soldati caduti e dei civili uccisi.