ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Mediafriends sostiene "Adopt a beach - Adotta una spiaggia" di WWF

Dal 12 luglio al 29 agosto Mediafriends sostiene l'iniziativa di WWF con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'inquinamento da plastica e da rifiuti e incoraggiare comportamenti responsabili.

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