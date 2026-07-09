ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

Una nuova strategia per MFE

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato tutta la stampa italiana insieme ai massimi vertici di Mediaset. Una serata all'insegna delle novità della stagione tv e di una nuova strategia di sviluppo internazionale di MFE- MediaForEurope.

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