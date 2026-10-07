Med9, Meloni: "Non chiediamo all'Ue spesa libera per essere allegri"

Spalato, 7 ott. (askanews) - "Ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso. Non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto e lo dico per chiarire che non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri. Ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più che dovremo spendere senza averlo deciso e noi crediamo che questo vada valutato nei limiti di aumento della spesa consentita": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice Med9, nel corso della conferenza stampa con gli altri leader, rispondendo a una domanda sulla lettera inviata dall'Italia alla Commissione europea sui conti pubblici.