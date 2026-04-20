MDW, Continental trasforma il suono urbano in armonia

Milano, 20 apr. (askanews) - L'inquinamento acustico urbano è al centro del Fuorisalone, in occasione della Milano Design Week 2026, con THE SOUND OF PREMIUM, l'installazione sonora innovativa di Continental. Grazie a un percorso sensoriale e immersivo, che evolve in tre momenti (caos, armonia e quiete), i visitatori attraversano un ambiente in cui il rumore della città si trasforma progressivamente in equilibrio. L'evento, rivela come strade silenziose non siano vuote ma frutto di ingegneria e innovazione.

Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione Continental Italia, ci spiega cosa c'è dietro all'idea dell'installazione: "Il messaggio di questa installazione in realtà è molto semplice: come un pneumatico premium può dare un contributo significativo alla diminuzione del rumore in un ambiente urbano. Si tratta in realtà delle caratteristiche appunto di uno dei nostri prodotti, un prodotto premium appunto, che ha questa tipicità, è una ricerca ingegneristica molto sofisticata."

Per la prima volta Continental ha deciso di partecipare da protagonista alla Milano Design Week: "Ci sembra un palcoscenico interessante, ovviamente è un palcoscenico che parla di design, è un palcoscenico che parla di futuro, di installazioni artistiche e noi crediamo di aver fatto tutto questo considerando che lo pneumatico è anch'esso un oggetto di design, nel senso che design è forma e funzione e in questo caso il battistrada ha una forma specifica che viene realizzata in base alle numerose funzioni che deve svolgere".

Giorgio Cattaneo sottolinea che l'impatto dell'inquinamento acustico è spesso sottovalutato ma è un importante indicatore del benessere collettivo: "La diminuzione della rumorosità dei centri urbani è comunque in grado di per sé di generare una situazione di comfort, questo riguarda in generale gli ambienti urbani ma riguarda anche le persone che viaggiano a bordo di vetture che avendo pneumatici come questi Continental che presentiamo qui possono viaggiare con un maggiore comfort".

Abbiamo sentito anche Paolo Giudici, Events&Sport Manager - WPP Media Entertainment che è stata regista di The Sound of Premium con WOA Studio: "Si parte con il poter vedere dal vivo lo pneumatico Continental e le tecnologie che caratterizzano Continental per poi avere la possibilità di vivere questa esperienza che dura circa tre minuti e poi abbiamo anche la Sound Machine nella quale uno può vivere e rivivere l'esperienza che ha provato dal vivo in maniera molto ludica e divertente."

THE SOUND OF PREMIUM è visitabile a BASE Milano dal 20 al 26 aprile. L'esperienza, offre una riflessione più ampia sulle trasformazioni dell'ambiente urbano contemporaneo dove, con l'introduzione della mobilità elettrica, è il contatto tra pneumatico e asfalto a definire gran parte del paesaggio sonoro delle città. L'obiettivo dell'installazione è integrare alta tecnologia della tecnica automobilistica, arte e architettura contemporanea per creare un oggetto che rappresenti design, sicurezza e benessere.