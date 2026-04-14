McDonald's, l'Iran e il Papa: la bizzarra conferenza stampa di Trump

Washington, 14 apr. (askanews) - Donald Trump non smette di stupire e lascia disorientati giornalisti ed esperti di politica e comunicazione. Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto una consegna da McDonald's durante una conferenza stampa in cui ha parlato dell'Iran, del Papa e di Gesù.

Il settantanovenne, noto amante del fast food, è uscito dal cuore della Casa Bianca per ritirare due sacchetti di hamburger da un'addetta di DoorDash.

"Non sembra una messa in scena, vero?", ha chiesto Trump ai giornalisti dopo aver ricevuto la consegna da dall'addetta Simmons, che l'azienda ha descritto come una nonna di dieci nipoti dell'Arkansas.

L'evento era stato ideato per mettere in evidenza la politica del miliardario repubblicano di "nessuna tassa sulle mance", che a suo dire aveva fruttato a Simmons un rimborso di 1.000 dollari quest'anno.

La situazione è presto degenerata in un territorio surreale, sui temi più importanti in assoluto. Signor Presidente, ha pubblicato lei quella foto in cui appare raffigurato come Gesù Cristo? ha chiesto un giornalista. Secca la replica:

"Sì, l'ho pubblicata, e pensavo che fossi io in veste di medico e che avesse a che fare con la Croce Rossa. E io rendo le persone migliori. Le rendo molto migliori".

Le domande si sono poi spostate sulla guerra con l'Iran, un conflitto che ha fatto impennare i prezzi del petrolio e sollevato interrogativi sull'economia statunitense in vista delle cruciali elezioni di medio termine di novembre. Il blocco autoimposto da Trump sui porti iraniani era entrato in vigore poco più di due ore prima della conferenza stampa, in seguito al fallimento dei colloqui in Pakistan nel fine settimana. Trump ha affermato che l'Iran desidera "molto" raggiungere un accordo, che a suo dire deve includere l'impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari.

Poi è tornato ad attaccare il pontefice. "Papa Leone ha detto cose sbagliate". Infine ha ricevuto insieme alla first lady Melania re Guglielmo Alessandro e la regina Màxima d'Olanda con il primo ministro olandese Rob Jetten.