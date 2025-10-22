ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

McArthurGlen: quattro volti per la nuova moda over 50, i "Re-Styler"

Milano, 22 ott. (askanews) - Quattro volti, un'unica generazione che non smette di reinventarsi. Sono i NeoClassici, eleganti e fedeli alla qualità. I Social-Pop, curiosi e ironici. Gli Etici, attenti alla sostenibilità. E i Minimalisti, che scelgono misura e comfort. È il ritratto della nuova moda over cinquanta, raccontato dall'Osservatorio Moda e Generazioni, promosso da McArthurGlen con Doxa. Donatella Doppio, Managing Director Italy McArthurGlen: Dalla ricerca "emerge che l'esperienza fisica all'interno dei nostri centri diventa sempre più importante, in particolare per la nostra generazione dei Re-Styler che stiamo indagando, unita con la qualità che deve essere sempre di altissimo livello".

Uomini e donne tra i cinquanta e i sessantacinque anni. Maturi ma curiosi. Con un rapporto autentico con la moda, vissuta come espressione personale più che come tendenza. Scelgono con consapevolezza. Privilegiano la qualità. E vedono nella sostenibilità un valore guida.

"È importante per noi - prosegue Donatella Doppio - analizzare le tendenze di mercato, proprio per essere sempre più attenti alle oro richieste, in modo da poterle soddisfare nel modo migliore. E sicuramente tutta la parte di shopping experience e tutta la parte di contemporaneità gioca un ruolo importante. La parte di sostenibilità è parte del DNA del nostro business, in cui operano i nostri brand partner. Quello che facciamo per loro è cercare di far conoscere le nuove tendenze attraverso ricerche come questa, ma anche molte altre durante l'anno, mettendo a loro disposizione tutti i dati in modo che possano offrire ai clienti il miglior prodotto possibile".

McArthurGlen punta a migliorare l'esperienza nei propri outlet, analizzando comportamenti e servizi per rispondere meglio a questa generazione di consumatori. Secondo la ricerca, i Re-Styler rappresentano il quarantasei per cento dei visitatori dei quattro Designer Outlet italiani del gruppo. E generano il quaranta per cento della spesa complessiva. Una fascia d'età che unisce capacità di spesa e desiderio di autenticità.

Jo Squillo, cantautrice e conduttrice televisiva: "Il bello deve ancora cominciare, un po' perché i 60 sono i vecchi 40, ma soprattutto perché le donne della mia età hanno ancora tanta vitalità e l'esperienza che fa la differenza. Hanno la capacità di lasciarsi alle spalle le cose pesanti, guardando con nuovi valori verso una vita che offre ancora tantissime possibilità e opportunità".

Sessant'anni, ma con lo sguardo avanti. I Re-Styler scelgono cosa indossare come scelgono come vivere: senza inseguire le mode, ma trovando la propria misura.

