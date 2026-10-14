ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Mazzi: "Turismo da record, Italia sopra Francia e Spagna"

Rimini, 14 ott. (askanews) - "I numeri sono eccezionali, anche i dati usciti adesso a settembre sono numeri da record: c'è il +5% di presenze rispetto all'anno scorso, che era già un anno eccezionale. Con 535 milioni e mezzo di presenze in Italia siamo al di sopra della Francia e al di sopra della Spagna, che è stata sempre la lepre d'Europa e sembrava irraggiungibile". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della cerimonia di inaugurazione del Ttg a Rimini.

"Dobbiamo essere sempre più ospitali e lavorare sulla formazione per qualificare i professionisti e i giovani che possono entrare in questo comparto, considerando che occupa 3.300.000 persone, vale il 13% del Pil e genera 240 miliardi di fatturato - ha aggiunto il ministro - oggi il turista vale doppio. Il turista è un cliente e lo dobbiamo trattare bene: non solo può ritornare, ma soprattutto può diventare il nostro più grande alleato e ambasciatore. Quando torna nel suo Paese consiglierà ai propri contatti digitali e reali di visitare l'Italia", ha concluso Mazzi.

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