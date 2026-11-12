ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Maxi rapina alla gioielleria De Beers di Parigi

Parigi, 12 nov. (askanews) - Diversi individui hanno commesso una rapina a mano armata giovedì mattina presso la gioielleria De Beers nel II arrondissement di Parigi, per poi fuggire a bordo di "alcuni in scooter", secondo quanto riferito dalla procura e da una fonte di polizia. "In pochi minuti hanno rubato centinaia di migliaia di euro e poi se ne sono andati", ha dichiarato Fabien Bogais, maggiore di polizia e membro del sindacato Alliance Police 75. La gioielleria, situata in Rue de la Paix a Parigi, è stata attaccata intorno alle 11:00 da diversi individui armati di fucili che sono tuttora latitanti. Durante la rapina non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non ci sono feriti.

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