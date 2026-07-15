Maxi operazione contro lo spaccio a Torino: 200 identificati, 11 arresti

Torino, 15 lug. (askanews) - Oltre 200 le persone identificate, 11 arrestate, due stranieri irregolari colpiti da decreto di espulsione, 12 denunciati a vario titolo (per violazioni di provvedimenti dell'Autorità, violazione legge sull'immigrazione e invasione di terreni ed edifici). Questo il bilancio di una maxi operazione contro lo spaccio di droga, l'immigrazione clandestina e per l'ordine pubblico a Torino. La polizia ha passato al setaccio le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Emessi anche 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, e 14 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato 130 grammi di crack, 100 di cocaina, 200 di ketamina, 10 di eroina, 21 hashish, 4 di Mdma, 4 gr di anfetamina e 21mila pastiglie di Rivotril.