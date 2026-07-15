ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

Maxi operazione contro lo spaccio a Torino: 200 identificati, 11 arresti

Torino, 15 lug. (askanews) - Oltre 200 le persone identificate, 11 arrestate, due stranieri irregolari colpiti da decreto di espulsione, 12 denunciati a vario titolo (per violazioni di provvedimenti dell'Autorità, violazione legge sull'immigrazione e invasione di terreni ed edifici). Questo il bilancio di una maxi operazione contro lo spaccio di droga, l'immigrazione clandestina e per l'ordine pubblico a Torino. La polizia ha passato al setaccio le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e vie limitrofe, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Emessi anche 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, e 14 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato 130 grammi di crack, 100 di cocaina, 200 di ketamina, 10 di eroina, 21 hashish, 4 di Mdma, 4 gr di anfetamina e 21mila pastiglie di Rivotril.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi