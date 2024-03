Maxi operazione antimaifia dei carabinieri di Bari, 56 in manette

Bari, 18 mar. (askanews) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto dei militari di Taranto, dello Squadrone CC Eliportato Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri e del Nucleo cinofili di Modugno, hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, accusate di far parte di un sodalizio dedito al narcotraffico, diretto e promosso da esponenti dell'organizzazione criminale di tipo mafioso-camorristico denominata clan Parisi-Palermiti, operante su Bari e provincia. Alcuni erano già detenuti per altri reati.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte nel periodo dal 2017 al 2020 dal Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Bari hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito alle attività illecite poste in essere , rivelando l'esistenza di una struttura gerarchicamente articolata, composta da organizzatori, promotori, dirigenti e partecipanti, che grazie al controllo del territorio - sulla scorta delle qualità mafiose dei promotori - riusciva a gestire il mercato degli stupefacenti, ricorrendo, all'occorrenza, alla violenza e all'utilizzo di armi e munizioni.

Nel corso delle attività, in diverse fasi, sono state sequestrati, fra l'altro, circa 80 kg di hashish, 7 kg di cocaina e 2 kg di marijuana. I sospettati saranno ora sottoposti a interrogatorio di garanzia.