Maxi operazione anti 'Ndrangheta: 79 arresti a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 14 lug. (askanews) - È scattata all'alba una imponente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altri gruppi, responsabili anche del narcotraffico nel territorio reggino.

Sono stati eseguiti 79 arresti, 73 in carcere e 6 ai domiciliari: tutte le persone sono indagate, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell'aver agevolato la 'ndrangheta, e rapina.

Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.